Madonna: Horror-Chefin! Jetzt packen ihre Angestellen aus

Kein Fast Food, kein Internet – und, na klar: keine Fehler! Wer zum Hofstaat der Queen of Pop gehört, muss sich streng an die Regeln halten, die die Sängerin aufgestellt hat. Jetzt hat allerdings auch ein ehemaliger Angestellter gesungen – und das klingt gar nicht gut: Er hätte "jeden Tag 15 Stunden" arbeiten müssen, berichtet Madonnas Ex-Koch Steve, der auch schon für Stars wie Michael Jackson und Snoop Dogg am Herd stand. Oft hätte er bis spät in die Nacht bereitstehen müssen, falls die Chefin der kleine Hunger überkommt. "Ich musste oft bis zwei Uhr morgens kleine Gerichte für sie vorbereiten. Immer gesund, immer viel Protein."