Madonna: Sekten-Hölle! Jetzt wird ihr alles genommen

Die jüdische Lehre der Kabbala befasst sich mit den ganz großen Fragen des Lebens: Unendlichkeit, das Universum und die Existenz Gottes. Nichts also, was sich mal eben bei einem Chai Latte am Rodeo Drive klären ließe! Und doch war das "Kabbalah Center" im noblen Beverly Hills, das der ehemalige Versicherungsvertreter Philip Berg eröffnet hatte, Anfang der 2000er-Jahre ein echter Promi-Hotspot: Ashton Kutcher, Lindsay Lohan, Paris Hilton, Madonna – sie alle trugen plötzlich ein rotes Bändchen am Arm. Obwohl schon damals Experten warnten: Hier geht’s vor allem um Profit!

