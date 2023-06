Madonna: Intensivstation! Große Sorge um den Weltstar

Zum Glück ist Madonna bereits auf dem Weg der Besserung. "Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, aber sie ist immer noch in ärztlicher Behandlung. Es wird eine vollständige Genesung erwartet", so Guy Oseary weiter. Und die Familie steht der Popikone in dieser schwierigen Zeit bei, so toll Tochter Lourdes ihr in den letzten Tagen nicht von der Seite gewichen sein.

Trotzdem muss sie nun natürlich kürzertreten. Das bedeutet auch, dass ihre geplante Tour nicht stattfinden kann. Am 15. Juli sollte es eigentlich losgehen und die Vorbereitungen liefen schon auf Hochtouren.

Doch die Gesundheit geht vor! Wann die Tour nachgeholt wird, ist bisher noch nicht bekannt.