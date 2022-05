Madonna: Jetzt steht sie ganz alleine da

Denen ist das Verhalten ihrer Skandal-Mama schon lange ein Dorn im Auge. Dank der sozialen Medien – in denen Madonna gern mal ihren blanken Busen postet oder sich in Netzstrumpfhosen breitbeinig auf Betten rekelt – bekommt die Rasselbande alles mit, was ihre berühmte Mama so treibt. Unmöglich! Was denken bloß die Freunde? Doch "niemand traut sich, das Thema anzusprechen", berichtete ein Vertrauter aus dem Umfeld der Pop-Queen.

Auch sind ihre Kids nicht begeistert von dem bizarren Jugendwahn ihrer Mutter. In den letzten Jahren hatte Madonna so viele Termine beim Beauty-Doc, dass sie kaum wiederzuerkennen ist. Auf manchen Bildern sieht die 63-Jährige jünger als ihre Tochter Lourdes (25) aus. Aber nicht unbedingt besser. "Ihnen gefällt nicht, was aus ihrer Mom geworden ist!", erzählt ein enger Freund der Familie.

Dabei hat Madonna es gar nicht nötig, mit ihrer Teenie-Schar zu konkurrieren. Die Kids wissen schon, was für eine coole Mutter sie haben – eine echte Pop-Legende!