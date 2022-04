Madonna: Trennung! Ihr Schönheitswahn hat alles zerstört

Es war DER Skandal, als bekannt wurde, dass Sängerin Madonna ihren 35 Jahre jüngeren Background-Tänzer datet. Kaum einer glaubte an die Beziehung der beiden Performer. Doch das ungewöhnliche Paar bewies anderes und die Liebe hielt ganze 3 Jahre! Doch nun haben die beiden Turteltauben scheinbar genug voneinander, wie ein Insider gegenüber "The Sun" verriet: "Mit Ahlamalik ging es schon eine Weile hin und her. Sie empfinden große Liebe füreinander, aber jetzt haben sie beschlossen, sich zu trennen."

Und der Grund für die Trennung? Der liegt angeblich bei der Sängerin. Die 63-Jährige habe einfach einen zu vollen Terminkalender...

Doch könnte auch der zunehmende Schönheitswahn der Sängerin ein Grund für die überraschende Trennung sein? Schließlich steht Madonna immer wieder mit ihrer kaum noch zu erkennenden Visage in der Kritik. Auch die Fans der Sängerin sind zunehmend entsetzt von dem Schönheitswahn der Queen of Pop und besorgte Kommentare häufen sich unter ihrem Instagram-Profil: "Das ist nicht die Madonna, mit der ich in den 80’s, 90’s, 00’s aufgewachsen bin. WTF? Sie sieht aus wie ein böser Clown." und "Madonna ist nicht mehr Madonna... Wo ist sie bloß?"

Und so richtig gut scheint die "Material Girl"-Interpretin die Trennung nicht zu verkraften. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie nun rätselhafte Zeilen: "Karma sagte: Wenn jemand in deinem Leben nicht das Richtige für dich ist, wird Gott ihn immer wieder benutzen, um dich zu verletzen, bis du stark genug bist, ihn gehen zu lassen"