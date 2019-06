Maite Kelly: Familien-Drama eskaliert auf dem Kreuzfahrtschiff

Mit der auf Kreuzfahrt – was sich erst mal wie eine feine Idee anhört, ist tatsächlich der Höhepunkt eines Familien-Dramas. Denn (39) ist wieder nicht dabei – und macht damit deutlich, wie unüberwindbar die Kluft zwischen ihr und ihrer Familie mittlerweile zu sein scheint…

Wer hätte gedacht, dass diese Truppe jemals etwas auseinanderbringen kann? Vor 20 Jahren eroberte die Kelly Family Deutschland, galt als Sinnbild für Harmonie und familiären Zusammenhalt. „Uns kann niemals etwas trennen“ – so das inoffizielle Motto der Band. Doch genau das passierte… Als die Kellys 2018 ihr großes Bühnen-Comeback feierten, war sie nicht dabei: Maite. Sie verfolgte lieber andere Pläne, konzentrierte sich auf ihre Solo-Karriere. Eine Entscheidung, die bis heute auf Unverständnis bei den anderen stößt. „Dabei wäre es mein größter Wunsch, wenn Maite bei der Tour dabei wäre“, erklärte ihr Bruder Joey (46) erst kürzlich noch in einem Interview.

Maite Kelly geht alleine auf Kreuzfahrt

Die Kelly Family macht trotzdem weiter – und wagt sich jetzt erstmals in völlig neue Gewässer: Angelo, Patricia, Kathy und Co. luden vor wenigen Tagen auf ihren Social-Media-Seiten zur ersten Kelly Family Cruise ein: 2020 planen sie eine viertägige Reise mit einem Kreuzfahrtschiff von Bremerhaven über Oslo und Kopenhagen nach Kiel – dazu gibt es jede Menge Livemusik. Maite Kelly dagegen sticht lieber ohne ihre Familie in See: Vom 5. bis 12. Oktober ist sie neben Thomas Anders, und einer der „ auf See“ – einer Kreuzrundfahrt mit Stopps in Venedig, Brindisi und Split, bei der Schlagergrößen an Bord auftreten. Warum teilt sie ihre Bühne auf einem Kreuzfahrtschiff lieber mit anderen Kollegen, aber nicht mit ihrer Familie?

Maite Kelly: Auszeit aus einem zuckersüßen Grund

„Jeder macht heute halt so sein eigenes Ding“, sagte Maite Kelly mal in einem Interview, als sie auf ihre Familie angesprochen wurde. Der Zusammenhalt, der den Kellys damals so wichtig war? Vorbei und vergessen…