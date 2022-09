Maite Kelly: Jetzt bricht sie ihr Schweigen über Rivalin Helene Fischer

Den gemeinsame Auftritt mit Helene behält Maite bis heute in guter Erinnerung. "Ich habe sofort gewusst, das ist so eine starke Message, wenn zwei Frauen 'Liebe lohnt sich' singen. Und dann hat sie das eingesungen im Studio in Hamburg, ich war unterwegs, glaube ich, in der Schweiz. Dann kam ich zur Probe und hörte zum ersten Mal unsere Stimmen zusammen, und sie war auf der Bühne noch mit Jogginghose. Das war schon in der Probe magisch."

Die Chemie zwischen Maite und Helene stimmte sofort. "Wir haben es, glaube ich, nur ein Mal geprobt, und dann umarmte sie mich und sagte: 'Maite, ich freu mich so, es wird so schön!' Und es war magical."

Über Helene Fischer hat Maite Kelly nur nette Worte zu verlieren: "Wir mögen uns auch so sehr, wir respektieren uns und wir kommen beide ein bisschen aus dem Musical. Nach der Kelly Family habe ich ja meine ersten Schritte auf der Bühne wieder durch das Musical gewonnen und so, wir haben so einen ähnlichen Faible für die Vielseitigkeit der Kunst und der großen Unterhaltung mit aber auch viel Herz."

Klingt ganz so, als würde einen zweiten Duett nichts mehr im Wege stehen...