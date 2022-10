Maite Kelly: Neues Leben fern ab der Scheinwerfer! Bitterer Abschied von der Bühne

Alben aufnehmen, Konzerte geben, durch TV-Shows tingeln und für das neue Buch trommeln – die Sängerin muss tagtäglich ein straffes Pensum durchziehen. Und auch der Alltag als alleinerziehende Mutter ihrer Töchter Agnes (16), Josephine (14) und Solène (8) zehrt an den Kräften. Hinzu kommt der wachsende Beauty-Druck in der Schlagerbranche, der die stets für Body Positivity eintretende Maite schließlich doch eingeholt zu haben scheint: Seit einigen Monaten wird sie immer schlanker, eine zusätzliche Belastung und womöglich mit ein Grund, warum sie offenbar immer intensiver darüber nachdenkt, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. "Ich freue mich auf den Tag, an dem jemand meinen Platz nimmt", bekannte sie gerade. Und wird noch deutlicher: "Ich glaube, es gibt eine Zeit für alles, und in Würde altern ist auch ein Gedanke, der wichtig ist." Auch wenn es etwas früh für dieses Thema scheint, lässt sie der Gedanke, dass es so, wie es ist, nicht mehr ewig weitergehen kann, wohl nicht mehr los. "Ich bin fast 43 und derzeit arbeite ich viel mit jungen Songwritern, die selber Sänger sind, und das ist so eine Freude zu sehen, wie auch sie sich entwickeln", betont sie laut "Closer". "Und ich freue mich auf den Tag, wo nicht ich Headliner bin, sondern einer von denen."

Das klingt nun definitiv nach Abschied. Auch wenn die Fans wohl nicht damit rechnen müssen, dass ihr Idol sofort das Handtuch wirft. "Das Publikum möchte, dass ich auch auf der Bühne stehe, und somit sage ich okay, ich nehme es an", so Maite. Glühender Enthusiasmus hört sich allerdings anders an. Und wer sich wirklich nach einem ruhigeren Leben sehnt, der setzt das meist auch zeitnah um. Bleibt abzuwarten, wie lange Maite sich den Stress noch antut …