Maite Kelly: Neues Liebesglück! Das Single-Dasein hat ein Ende

Nach ihrem Ehe-Aus 2017 hieß es immer, Maite wolle ganz für ihre drei Töchter da sein. Wie sollte ein Mann in ihrem Leben da Platz haben? Außerdem sei sie privat "eine sehr schüchterne Frau", was Bekanntschaften schwierig mache. Doch ganz so schüchtern ist die Schlagersängerin offenbar doch nicht. Denn in all den Jahren soll sie immer wieder neue Partner an ihrer Seite gehabt haben.