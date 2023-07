Maite Kelly: Sie wagt einen mutigen Neuanfang

Maite ist auf dem Weg ins "Schiller, um dort ein Konzert zu geben. Britta Schönfeld (Tabea Heynig) hat heimlich Karten besorgt, um Rufus (Kai Noll) zu überraschen, und bringt Maite dazu, ihm ein Lied zu widmen, woraufhin ihr die Herzen sämtlicher anwesender Schillerallee-Bewohner zufliegen. "Ich freue mich bei ,Unter uns‘ aufzutreten", verrät sie gegenüber "Closer" über das Management. "Ich bin ein Kind der 90er und kenne die Serie seit der ersten Stunde. Für mich ist mein Gastspiel eine Mischung aus Neugier, wie es wohl hinter den Kulissen aussieht und nostalgischen Gefühlen." Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass die Sängerin beruflich "fremdgeht" – so schreibt sie Kinderbücher, arbeitete als Synchronsprecherin, entwirft ihre eigene Mode-Kollektion für Bonprix, versuchte sich bereits als Musical-Star und schnupperte sogar vor rund neun Jahren schon mal bei der TV-Serie "In aller Freundschaft" rein. Plant sie etwa eine neue Karriere im Fernsehen – und womöglich ganz langsam ihren Abschied von der Musik? Schließlich deutete sie in der Vergangenheit mehrfach an, dass sie sich nicht vorstellen kann, bis in alle Ewigkeit zu singen. "Irgendwann werde ich nicht mehr auf der Bühne stehen", betonte sie einmal im Interview. "Jeder sollte ab einem gewissen Alter sagen können: Ich ziehe mich zurück." Vielleicht nimmt sie sich nun mit 43 aber auch einfach die Freiheit, noch mal was ganz Neues auszuprobieren. Auf ihre Lieder brauchen die Fans deshalb zum Glück wohl noch lange nicht zu verzichten – weder in der Schillerallee noch im wirklichen Leben …