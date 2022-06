Maite Kelly & Florent: Ihre Liebe ist immer noch da

Wie Maite nun in einem ihrer neusten Songs "Ich steh' dazu, dass ich dich immer noch lieb" besingt, scheint sie gegenüber ihrem Ex-Mann Florent immer noch die ganz großen Emotionen zu spüren. So heißt es in dem Werk der Sängerin: "Ich steh' dazu, dass ich dich immer noch lieb'. Ich geb' es offen zu, dass es für mich keinen anderen gibt. Ich bin immer da, was auch immer geschah …" Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz besonderen Einblick in Maite Gefühlswelt gewähren! Ob diese Zeilen jedoch wirklich an Florent gerichtet sind? Bis jetzt äußerte sich Maite jedenfalls noch nicht dazu ...