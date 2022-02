Maite Kelly & Florent Raimond: Überraschende Wende nach dem Liebes-Aus!

Maite stichelt gegen Florent

Maite findet kein liebes Wort für ihren Ex-Mann: "Mit dem Falschen zusammen zu sein, ist nicht die Lösung …", stichelte sie in Richtung Florent jetzt in einem Interview. Klingt, als habe er als Partner bereits in der Ehe versagt. Und als Vater? Da ist er auch eine Katastrophe, liest man zwischen den Zeilen, wenn Maite schimpft: "Ich habe drei Kinder! Und die erziehe ich alleine …"

Ist Florent also nur ein Wochenend-Papa, der die Kinder dann verwöhnt, aber seine Ex-Frau mit der Erziehung alleine lässt? Möglich, schließlich dreht sich Florents Leben gerade um zwei andere Menschen: seine neue Liebe Kaone und ihre erste, gemeinsame Tochter Lesedi (knapp 1). Stolz präsentiert der Franzose sein neues Glück im Internet. Jedes Foto versehen mit Liebesschwüren – und Komplimenten an seine neue Frau. "Seht euch nur diese neue Mami an. Wie schön sie aussieht", schwärmt Florent von Kaone. Während er in einem anderen Internetpost andeutet, Maite sei eine Lügnerin. "Unsere Tochter Solene ist in einem Alter, in dem Kinder erkennen, was Wahrheit und was Lüge ist", postet er auf seiner Internetseite. "Wir als Eltern machen es nur schwerer, da wir damit beschäftigt sind, die Wahrheit zu verdrehen ...!"

Schon einmal ließ Florent zu, dass Kaone öffentlich andeutete, Maite würde schwindeln: "Florent könnte nie seine Frau betrügen", sagte Kaone da. Sie deutet damit an, dass Maite am Ehe-Aus schuld sei – nicht Florent: "Die Zeit wird schon zeigen, wer aufrichtig lebt und wer nicht." Und die Zeit wird zeigen, wie lange sich Maite diese Bemerkungen noch gefallen lässt. "Ich bin eine typische Schützin als Sternzeichen", sagte sie einmal. Und die haben zwar jede Menge Geduld, aber wenn die aufgebraucht ist, dann knallt es.

