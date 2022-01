Patricia Kelly: Jetzt packt sie über ihre Geschwister aus!

Wie die Sängerin nun berichtet, kommt es zwar zwischen ihr und ihren Geschwistern immer wieder zu Spannungen, dennoch versteht sich die berühmte Musikerfamilie mittlerweile einfach nur super. So offenbart die Power-Frau nun bei "MDR um 4": "Wir verstehen uns gut, wir sehen uns jetzt auf Augenhöhe. Wir sind auch erwachsen geworden. Als wir jünger waren, da hieß es immer 'Ich bin der Chef!' und 'Ich bin der Chef!' es war immer irgendwas. Und natürlich haben wir immer noch Spannungen zwischen den Geschwistern, was normal ist." Doch der Streit um die "Chef-Rolle" gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Sie ergänzt: "Natürlich versteht man sich mit manchen Geschwistern besser als mit anderen, aber es ist wirklich harmonisch." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Zwischen die Kellys passt kein Blatt Papier. Ob die Sängerin in der nächsten Zeit wohl noch mehr private Nachrichten dieser Art teilen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...