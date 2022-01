Maite Kelly: Zuckersüße Nachrichten vier Jahre nach der Trennung von Florent!

Sie hat Florent verziehen

Offenbar hat die Sängerin das notgedrungen entschleunigte Corona-Jahr dazu genutzt, in ihrem (Gefühls-)Leben aufzuräumen und sich auf die guten Dinge zu besinnen. "Meine Work-Life-Balance stimmt, ich war noch nie so ausgeglichen und so fit wie 2021", verrät sie im Interview – und kommt ungewohnt offen auf ihr Liebesleben zu sprechen: "Ich hatte nicht viele, aber dafür immer lange Partnerschaften. Und diese Männer sind immer noch in meinem Herzen und in meinem Leben."

Weise und versöhnliche Töne, die das Verhältnis zu Florent deutlich entspannen dürften. "Auch wenn sich unsere Wege getrennt haben, ist da noch eine große Freundschaft und Wertschätzung", beteuert Maite. Vergessen scheinen die Zeiten, in denen sie in Talkshows beklagte, wie hart es sei, die Mädchen ohne Unterstützung des Vaters durch die schwierige Homeschooling-Phase zu bringen. Doch den Töchtern Agnès (15), Joséphine (14) und Solene (7) zuliebe scheinen die Ex-Partner einen Weg gefunden zu haben, den emotionalen Ballast über Bord zu werfen. Gut vor allem für Maite, denn wer verzeihen kann, gewinnt auch ein Stück Herzensfreiheit zurück. Damit wächst die Hoffnung, dass auch sie wieder eine neue Liebe findet, mit der sie alle Sorgen und das große Glück teilen kann …

