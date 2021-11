Maite Kelly & Giovanni Zarrella: Heftig, was jetzt ans Licht kommt!

Obwohl Maite Kelly mit ihrer Musik in den letzten Jahren absolute Riesen-Erfolge feierte, so brachte sie mit ihren Alben "Sieben Leben für dich" und "Die Liebe siegt sowieso" die Charts zum Glühen und legte dieses Jahr im Frühjahr mit "Hello" nochmal nach, muss sie nun der bitteren Realität ins Auge blicken. Nachdem sie nämlich am 12. November fünf brandneue Songs veröffentlichte und bei der Giovanni Zarrella Show am vergangen Wochenende eines ihrer neusten Werke "Ich steh dazu" präsentierte, muss sie jetzt eine herbe Klatsche verkraften. Via "Facebook" hagelt es nämlich nun heftig Kritik für ihren Auftritt! So wettern die Fans: "Ich musste umschalten. Wie kann man nur so selbstverliebt sein?" sowie "Ein völlig überzogener Auftritt." Autsch! Worte, die an Maite sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Und auch Giovanni wird von dieser Resonanz alles andere als begeistert sein! Schließlich feierte er erst im September bei seiner ersten "Giovanni Zarrella Show" absolute Quotenerfolge. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich die beiden die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nehmen! Widersacher gibt es schließlich immer...