Maite Kelly und Roland Kaiser: Trennung! Die Versuchung war einfach zu groß

Als sich Roland und Maite vor einigen Jahren kennenlernten, hatte wohl niemand damit gerechnet, wie gut die beiden miteinander harmonieren würden. 28 Jahre Altersunterschied! Und der Kelly-Family-Star startete gerade erst seine Solokarriere im Schlager. Zum erfahrenen Superstar Kaiser (über 90 Millionen verkaufte Platten!) konnte sie auf blicken. Roland schenkte ihr neues Selbstbewusstsein. "Er war für mich schon als Kind einer der ganz großen Lieben", schwärmte sie. "Ich wusste gar nicht, dass ich das in mir drin habe." Ziemlich schnell wurde aus ihnen dann ein Duo, das aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken ist.

Doch damit soll nun Schluss sein. Seit Jahren warten Fans auf ein neues Duett. Aber Roland Kaiser stellt nun klar, dass es das nicht geben wird. Was steckt dahinter? Sind sich die beiden doch nähergekommen? Mussten sie die Reißleine ziehen? Immerhin ist Roland Kaiser ein verheirateter Mann. Beobachter der Auftritte haben sich schon häufiger gefragt, ob die Liebesshow auf der Bühne wirklich nur gespielt war.

Der Grund soll aber ein anderer sein, wie Roland Kaiser erzählt: "Wenn man solch einen Erfolg hatte, kriegt man den kaum wieder so hin. Maite und ich haben gesagt: 'Wir lassen das.' So was kann man nicht so leicht wiederholen." Aber ist das wirklich die Wahrheit? Vielleicht steckt ja doch mehr hinter der Trennung, als beide so richtig zugeben möchten.