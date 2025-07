"Make Love Fake Love"-Star frisch verliebt – in diesen Promi!

Bereits im Juni posteten Smilla und Daymian ein TikTok, das für zahlreiche Spekulationen sorgte. Kurz darauf folgten erste gemeinsame Instagram-Fotos, in denen die beiden eng umschlungen in der Abendsonne posierten. Damals äußerten sie sich noch nicht offiziell – doch jetzt ist die Katze endgültig aus dem Sack. Ob Smilla bald auch Teil der TV-Doku "Die Weissens" wird, bleibt abzuwarten. Das Interesse der Fans ist jedenfalls groß – und der Wunsch, die beiden künftig gemeinsam im Fernsehen zu sehen, wächst. Eins steht jedenfalls fest: Seit kurzem gibt es ein neues Traumpaar am Reality-Himmel!