Malou Lovis Kreyelkamp: Jetzt packt sie über ihre Coaches Bill und Tom Kaulitz aus!

Malou Lovis Kreyelkamp (25) ist Deutschlands beste Stimme! Vor wenigen Wochen konnte sie sich gegen ihre Konkurrenten im "The Voice of Germany"-Finale durchsetzen. Ihre Coaches Bill und Tom Kaulitz (beide 34) platzten fast vor Stolz. Jetzt verrät Malou, wie sie sie Tokio Hotel-Twins am Set erlebt hat...