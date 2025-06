"Manifest"-Star Devin Harjes stirbt mit 41 Jahren

Harjes erblickte am 29. Juli 1983 in Lubbock (Texas, USA) das Licht der Welt. Während er zu Beginn seiner Karriere noch in Studentenfilmen und Off-Broadway-Produktionen zu sehen war, gelang ihm sein Durchbruch in der HBO-Serie "Boardwalk Empire". Darin übernahm er die Rolle des Boxers Jack Dempsey. Außerdem stand Harjes für diverse andere Serien vor der Kamera. In der DC-Serie "Gotham" spielte er den Bankwächter Clyde, in der Marvel-Serie "Daredevil" schlüpfte er in die Rolle des Krankenpflegers Oscar. Auch in "Orange Is The New Black", "Elementary" und "Blue Bloods" war er zu sehen. Zuletzt durften seine Fans ihn als Pete Baylor in der NBC-Serie "Manifest" bewundern.