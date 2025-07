Manu Reimann meldet sich emotional zu Wort: "Bitte geht dort nicht hin!"

Immer wieder macht das Paar auch auf Umweltthemen aufmerksam. So appellierte Konny in der Vergangenheit unter anderem für weniger Plastikmüll, während Manu Tipps zur natürlichen Gartenpflege gibt. Es ist also keine Überraschung, dass sie auch beim Thema Meeressäuger in Gefangenschaft nicht schweigt.