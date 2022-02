Manuel Neuer: Krankenhaus-Drama um den Torwart!

In den kommenden Wochen wird Manuel Neuer beim FC Bayern München fehlen. Grund dafür ist eine überraschende Knie-OP, welche er sich am Sonntag unterziehen musste. "Manuel Neuer wurde am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert. Der FC Bayern muss somit in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän verzichten", gab der Verein auf seiner Website bekannt.

