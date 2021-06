Nicht weit entfernt von München lebt Manuel Neuer in einem luxuriösen Eigenheim für zehn Millionen Euro am Tegernsee. Wird seine junge Freundin bald bei ihm einziehen und in den Genuss des Luxuslebens kommen? Wohl eher nicht, denn der Nationaltorhüter schmiedet bereits Pläne für sein Karriereende. So verriet Manuel Neuer kürzlich "tz": „Ich bin abenteuerlustig und möchte viel reisen. Zum Beispiel war ich noch nie in Neuseeland und Australien, privat auch noch nie in Südamerika. Dort möchte ich unbedingt hin. Dafür braucht man Zeit. Das sind Träume, die ich mir nach meiner Karriere erfüllen werde.“ Und das obwohl Anika Bissel gerade erst ein Studium in Fashion Management angefangen haben soll. Zukünftig möchte die hübsche Blondine im Modebereich arbeiten. Damit ist Manuel Neuers Freundin im feinen München bestens aufgehoben. Ob das junge Glück auch einer Fernbeziehung gewachsen ist, wird sich zeigen...