Marbella-Legende gestorben: "Goodbye Deutschland"-Auswanderin in Trauer

Große Trauer um den Würstchenkönig von Marbella! "Goodbye Deutschland"-Star Manfred "Manni" Kratz ist tot. Das teilte seine Tochter Rebecca Kratz (39) gegenüber RTL mit. Am 8. April soll der Kult-Auswanderer im Alter von 71 Jahren in seiner Wahlheimat Marbella verstorben sein – eine Nachricht, die Tochter Rebecca im Urlaub erreichte. Fans und Familie sind in Trauer.