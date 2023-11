Rebecca Kratz: "Alles etwas 'too much'"! Darum wollen sie und Mann Julio keinen Nachwuchs mehr

So rund wie es geschäftlich für das Paar läuft, sieht es auch in ihrem Familienleben aus. Rebecca und Julio krönten im Novmeber 2015 ihre Liebe mit Tochter Alaia. Doch könnten sich die beiden auch noch weiteren Nachwuchs vorstellen? Auf unsere Rückfrage antwortet die 38-Jährige klipp und klar: "Nein, weiterer Nachwuchs ist nicht geplant, auch wenn ich manchmal die Kleinkindzeit meiner Tochter vermisse, aber es wäre zu dem jetzigen Moment alles etwas 'too much'..."

Für die Unternehmerin steht jetzt erstmal ihre Tochter Alaia an erster Stelle. Uns verriet sie ihre Zukunftspläne: "Meine Pläne für die Zukunft sind weiter in meinem Beruf zu wachsen, meiner Tochter eine schöne Kindheit zu ermöglichen und mit meiner Familie am liebsten die ganze Welt zu bereisen. Ebenso möchten wir uns an einem sozialen Projekt entweder in Afrika, Südamerika oder Asien beteiligen, doch wir sind noch am Erkunden, um dann den richtigen Ort für uns auswählen zu können." Da hat Rebecca ja noch einiges vor!