Rebecca Kratz: Konkurrenzkampf in Spanien! Damit will sie sich nun durchsetzen...

Bereits 2011 hatte Rebecca Kratz einen Traum - ihr eigenes Business in Marbella. Für ihr Ziel arbeite die einstige Busenfreundin von Daniela Katzenberger hart und kann sich heute eine der gefragtesten Immobilienmaklerinnen und Luxus-Event-Planerinnen der Costa del Sol nennen. Bei "Goodbye Deutschland" wird das frühere IT-Girl in ihrem Leben in Spanien begleitet. Im Rahmen eines Junggesellinnen-Abschiedes, mit dem Rebecca beauftragt wurde, sprach sie nun über den harten Konkurrenzkampf in der Branche: "Wir haben hier auch so viel Konkurrenz und ich meine, irgendwie musst du dich ja von denen unterscheiden."

Um sich von den vielen Mitbewerbern in der Event- und Immobilienbranche abzuheben, haben Rebecca und ihr Team einen Weg gefunden, der sie von den anderen abhebt. Sie verrät weiter, womit sie nun punkten wollen: "Ich denke wir sind auf jeden Fall mit unserer Firma erfolgreich, weil wir auf Details achten und weil uns der Service ganz wichtig ist." Das merkt man auch in den neuen Folgen der VOX-Auswanderershow. Bei dem Junggesellinnen-Abschied, den sie organisierte, legt Rebecca nicht nur besonderen Wert auf alle Details, sondern schlussendlich auch selbst Hand an, sodass alles ihren hohen Erwartungen entspricht. "Schließlich ist sie diejenige, die bei Unzufriedenheit zu Rechenschaft gezogen wird" heißt es bei "Goodbye Deutschland". Die jahrelange Erfahrung im Business ist ihr auf jeden Fall anzumerken - klar, dass da auch die Kasse klingelt.