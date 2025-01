Marc Eggers: "Armer Bill!" Heftige Klatsche nach 'Let's Dance'-Outing!

Von Anfang an haben viele Fans nicht an die wahre Liebe zwischen Marc Eggers und Bill Kaulitz geglaubt. Während der "Tokio Hotel"-Star dem ehemaligen Model komplett sein Herz geöffnet hatte, ergriff Marc zunächst die Flucht. Zwar haben die beiden später wieder zueinander gefunden, doch nach nur wenigen Wochen litt Bill schon wieder unter Herzschmerz!

Viele Fans waren sich sicher: Marc will durch die Beziehung nur Aufmerksamkeit und Bekanntheit erlangen! Und nun fühlen die sich mit ihrer Annahme bestätigt. "Wegen Bill!!! Arme Wurst" oder "Armer Bill, dieser Typ hat ihn gerade für PR gespielt..", heißt es in den Kommentaren bei Instagram. Woran die Liebe gescheitert ist und welche Absichten Marc wirklich hatte, weiß am Ende aber nur er selbst. Nur eines ist ganz sicher - und zwar die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit! Denn die wird auch in naher Zukunft nicht abebben ...

