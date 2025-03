Marc Eggers: Wegen Bill! Tränen-Ausbruch vor laufender Kamera

In einem emotionalen Moment zeigte sich Eggers tief getroffen von der negativen Resonanz, die er in sozialen Netzwerken erhält. "Das ist halt mies. (...) Was soll man machen. Man will sich das ja auch nicht so eingestehen, wenn einen das doch so trifft und man dann merkt, wie schwer einem das fällt, wenn die dann sagen 'Sei mal stolz' und du bist trotzdem so geknickt von den ganzen Nachrichten ...", erklärte er sichtlich bewegt im Gespräch mit RTL, mit Tränen in den Augen. Der Reality-Star betont, dass niemand aufgrund seiner Identität oder Lebensweise angegriffen werden sollte.

Seine Fans stehen jedoch hinter ihm und zeigen ihre Unterstützung. Viele Follower ermutigen ihn, sich nicht von den Hasskommentaren beeinflussen zu lassen und weiter auf seine Tanzleistung zu konzentrieren.