Marc Terenzi: Alkohol-Beichte! Seine Vergangenheit holt ihn ein

Er ist nüchtern, während alle um ihn herum literweise Bier, Cocktail und Aperol intus haben. Die Leute verlieren ihre Hemmungen, feiern ausgelassen, saufen aus Getränke-Türmen – und Marc schaut ihnen dabei zu, guckt in die vom Alkohol glasigen Augen und kämpft dabei wohl gegen den jahrelang verinnerlichten Drang, selbst zum Glas zu greifen. Respekt vor dieser Leistung, aber das Comeback des Sängers ausgerechnet am Ballermann ist nicht ungefährlich: Statistisch gesehen werden 95 Prozent aller alkoholkranken Menschen innerhalb des ersten Jahres rückfällig. Klar, Alkohol gibt es an jeder Ecke – aber sollte man sich wirklich so früh die volle Dröhnung Versuchung antun?