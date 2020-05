Marc Terenzi & Freundin Viviane: Aus der Traum! Jetzt ist es offiziell

Was für eine große Enttäuschung für die Fans! Vor wenigen Tagen hieß es, dass und seine Freundin Viviane Ehret-Kleinau ins „Sommerhaus der “ einziehen würden. Das dementiert das Paar nun allerdings öffentlich.

Bittere Absage auf Instagram

In einem -Video erklärt Marc: „Wir haben es oft in der Presse gesehen und Fans fragen danach. Wir haben es oft gehört. Ziemlich oft. (…) Wir gehen nicht rein.“ Die beiden würden gerade an einem anderen Projekt arbeiten. „Aber wir sind nicht im 'Sommerhaus der Stars'. Ich weiß nicht, warum alle darüber schreiben. Aber das ist die Wahrheit", so der 41-Jährige.

Auch Carina Spack und Serkan Yavuz werden nicht an dem Format teilnehmen. „Wir gehen dieses Jahr nicht ins Sommerhaus, egal, von wem ihr das hört. Wir sind safe nicht dabei“, feuerte sie in ihrer Insta-Story. Wie schade!

