Marc Terenzi & Verena Kerth: Blaues Auge! Eskalierte der Streit zwischen den beiden?

Nachdem Marc Terenzi seiner Freundin Verena Kerth mehrmals einen Antrag machte, sollten die beiden eigentlich verliebt wie nie sein. Doch was nun herauskam, lässt etwas anderes vermuten. RTL berichtet, dass das Versage-Hotel, in dem die ausgeschiedenen Dschungelcamper und ihre Begleitpersonen unterbracht sind, sehr hellhörig ist. Zwischen zwölf und ein Uhr nachts soll es laut auf der vierten Etage geworden sein - die Etage, auf der Marc und Verena ihr Zimmer hatten. Ebenfalls soll es eine Beschwerde wegen Lärmbelästigung an der Rezeption gegeben habe, woraufhin der Ex von Sarah Connor und die Moderatorin am nächsten Tag jeweils eine Verletzung unter dem Auge gehabt hätten. Wurden die beiden in einem Streit etwa hangreiflich?

Darauf angesprochen, ob es Streit mit Verena gab, betont Marc jedoch am nächsten Tag: "Gar nicht. Null. Ich bin in der Dusche ausgerutscht." So so...was wirklich zwischen den beiden vorgefallen ist und, ob sich Marc die Verletzung tatsächlich bei einem Sturz in der Dusche zuzog, wissen wohl nur die beiden selbst.

