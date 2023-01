Marc Terenzi & Verena Kerth: Jaa, sie werden heiraten!

Marc Terenzi und Verena Kerth schweben auf Wolken sieben. Erst vor ein paar Monaten gaben sie ihre Beziehung offiziell bekannt - jetzt ist schon von einer Hochzeit die Rede!

Aktuell ist Verena im Dschungelcamp zu sehen, wo sie neben elf weiteren Kandidaten um die Dschungelkrone kämpft. Dort verriet sie unter anderem auch, dass sie in Zukunft gerne heiraten würde. Nachdem sie Claudia Effenberg">Claudia Effenberg">Claudia Effenberg und Papis Loveday ganz offen auf eine Hochzeit mit ihrem Liebsten ansprechen, antwortet die Radio-Moderatorin: "Ich muss aber einmal heiraten, Schatz. Das geht nicht anders! Am besten jetzt gleich, wenn ich hier rauskomme", witzelte Verena. Das Gute: Marc sieht das genau so!

