Marc Terenzi & Verena Kerth: Flitterwochen? So verliebt zeigen sie sich auf den Malediven

Man könnte fast meinen, Marc Terenzi und Verena Kerth würden hier bereits in den Flitterwochen stecken. In der Pressemitteilung des Kandima Resorts, in dem die beiden urlauben, nennt der einstige Boy-Band-Star seine Liebste bereits sein "Forever Girl", während sie sogar auf die Frage nach einer spontanen Verlobung im Urlaub antwortet: "Bei uns kann man das wirklich nie wissen". Bleibt also abzuwarten, ob Verena wirklich mit einem Ring am Finger nach Deutschland zurückkehren wird.

