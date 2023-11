Mareile Höppner: Ihr Stalker ist zurück! Sie lebt in großer Angst

Dass ihr Sicherheitspersonal bitter nötig war, zeigt auch ein weiterer Vorfall mit dem Stalker. "Er stand vor dem Sender, schickte Blumen, hat sich als Blumenkurier verkleidet und kam so zu RTL Nord rein", so Mareile Höppner. Das vergiftete Essen hatte ihr ihr damaliger Chef noch rechtzeitig abgenommen. "Das Essen sah komisch aus, alles war in Alufolie eingewickelt", erinnerte sie sich. Doch die eingesetzten Wachleute zeigten ihre Wirkung. Für zehn Jahre verschwand ihr Stalker von der Bildfläche. Mareile Höppner atmete auf.

Doch dann meldete er sich wieder über Social Media bei ihr: "Dort schrieb er mich an und sagte: 'Ich bin das!' – und gab zu, dass er mich niemals vergessen hätte. Ich wusste ja nie seinen Namen. Ich hatte zwar Briefe von ihm, aber es waren immer wechselnde Namen."

Aus Verzweiflung schaltete Mareile Höppner sogar die Polizei ein – bislang jedoch erfolglos. "Diese Angst verliert man nie. Wenn einem so etwas passiert, bleibt das immer in einem. Ich habe diesen Menschen sofort blockiert, der mir angedeutet hat, dass er mein Stalker von damals ist", sagt sie bedrückt und hofft, dass der Mann bald gefasst wird und sie ihre Ruhe vor ihm hat.