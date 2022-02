Victoria Swarovski: Schreckliche Enthüllung! Bittere Tränen hinter verschlossenen Türen

Victoria hatte einen Stalker

Es ist eine Geschichte, über die Victoria nicht gerne und vor allem sehr selten spricht. In der Talkshow "Kölner Treff" machte sie eine Ausnahme, öffnete erneut das dunkelste Kapitel ihres Lebens. "Ich hatte einen Stalker", erzählt sie. "Eine lange Zeit. Ich war zwölf Jahre alt." Ein Unbekannter hatte sich die Schülerin aus steinreicher Schmuck-Dynastie wohl bewusst ausgesucht. Die Swarovskis zählen mit einem geschätzten Vermögen von 4,2 Milliarden Euro zu den reichsten Familien in Österreich, ihre Kristall-Erzeugnisse sind weltberühmt. Für Victoria ist der Name Fluch und Segen zugleich – als Kind aus weniger vermögendem Hause wäre sie wohl nicht in das Visier eines Kriminellen geraten, der sich hartnäckig in ihr Leben drängte.

Immerhin: Dank der finanziellen Möglichkeiten konnten sich ihre Eltern Sicherheitspersonal leisten, das Victoria beschützte. Und das war auch bitter nötig, erinnert sie sich: "Mein Stalker stand jeden Tag auf der Matte. Und irgendwann kamen Briefe und Morddrohungen." Man mag sich kaum ausmalen, was für eine schreckliche Situation das für ein noch sehr junges Mädchen gewesen sein muss – sich auf Schritt und Tritt beobachtet zu fühlen … Hilflos darauf zu warten, dass etwas Schreckliches passiert. "Stalking reicht von widerrechtlichem Nachstellen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person bis hin zu körperlicher und psychischer Gewalt", erklärt Daniel Ritterskamp, Pressesprecher der Polizei Hamburg, im Gespräch mit "Closer". Fast täglich melden sich Stalking-Opfer bei ihm und seinen Kollegen – doch die dürfen erst eingreifen, wenn tatsächlich etwas passiert ist. Aber: "Gegen Stalking kann man sich in vielen Fällen zivilrechtlich wehren", betont er. "Oftmals können Opfer auch durch ihr eigenes Verhalten dazu beitragen, dass der Stalker irgendwann aufgibt."