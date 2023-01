Mariah Carey: Jetzt startet ihre Tochter Monroe durch!

Sie heimste unzählige Preise ein und verkaufte weit mehr als 230 Millionen Tonträger. Klingt beeindruckend – aber was soll da noch kommen? Na klar, das nächste Stimmwunder aus dem Hause Carey! Denn Mariah sorgt schon heute dafür, dass ihre kleine Tochter Monroe irgendwann in ihre Fußstapfen treten kann.

Gerade überraschte die Sängerin ihr Publikum mit einer Premiere: Bei einer Show in Toronto holte Mariah die elfjährige Monroe auf die Bühne und sang erstmals ein Duett mit ihr! Mutter und Tochter performten gemeinsam das Weihnachtslied "Away In A Manger". Und Mama platzte dabei fast vor Stolz: "Das hier ist mein kleines Mädchen. Vor elf Jahren bekam ich das größte Geschenk", erklärte sie. "Das ist unser erstes Duett." Die Reaktion des Publikums? Begeisterung!