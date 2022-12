Dieter Bohlen & Verona Pooth: Hammer nach 15 Jahren! Damit hat keiner gerechnet

Dieter zittert vor Verona

Das Format soll Verona selbst entwickelt haben, und sie verspricht, dass es bei ihrer Quasselrunde deutlich emotionaler zugehen soll als bei den vielen anderen Talksendungen der aktuellen Fernsehlandschaft. "Ich möchte mich selbst in die Show einbringen und nicht nur den Gästen Löcher in den Bauch fragen, sondern auch etwas von mir verraten", verkündete sie vorab ihren rund 600.000 Instagram-Followern. Auch der Titel der Sendung stammt von Verona höchstpersönlich: "More than Talking". Die Netzgemeinde ist sich einig, dass das nicht zufällig vom Klang her an Modern Talking und damit natürlich auch an ihren Ex-Mann Dieter Bohlen erinnert.

"Vielleicht will Verona ihm jetzt eins auswischen", vermutet einer ihrer Follower. Gut möglich, denn schon in der zweiten Folge hat sie Dieters einstigen Sangeskollegen und heutigen Erzfeind Thomas Anders zu Gast. "Ich treffe gerne spannende Menschen, von denen man etwas lernen kann und die ihr Herz öffnen. Der besondere Ort, an dem wir uns treffen, hat immer mit dem Leben meines Gastes zu tun", verrät sie. Klingt fast wie eine Drohung. Man darf gespannt sein, ob Dieter zittern muss.