Marianne & Michael Hartl: Klinik-Drama! Jetzt meldet er sich zu Wort

Es waren bedrückende Momente, als Marianne Hartl um das Leben ihres Mannes bangen musste. Nach einem Schlaganfall wurde Michael in ein künstliches Koma gelegt und niemand wusste genau, was es für seine Zukunft bedeuten würde.

Mittlerweile ist der 73-Jährigen aber wieder halbwegs auf den Beinen und befindet sich in einer Reha-Maßnahme, um wieder zu Kräften zu kommen. Gegenüber der "Bild" gab die Schlagerikone nun ein Interview. "Ich musste neu sprechen und laufen lernen. Meine rechte Seite ist immer noch beeinträchtigt.", beichtete er gegenüber der Zeitung. Um wieder zu seiner alten Form zurückzufinden, bedeutet das für Michael tägliches Training und Physiotherapie. Doch die Angst lässt den Schlagersänger einfach nicht los, wie er der "Bild" gegenüber deutlich macht: "Ich habe Angst, dass ich wieder einen Schlaganfall bekomme. Große Angst"

Doch eine Person ist in dieser beschwerlichen Zeit immer für ihn da: Seine Ehefrau Marianne! Für Hartl nicht nur eine langjährige Weggefährtin, sondern auch eine große Unterstützung in dieser schweren Zeit. Die zweite Chance im Leben will das Schlagerpärchen so richtig nutzen. Erst kürzlich machten sie einen Sportbootführerschein und wollen in Zukunft viel Zeit an der Adria verbringen, wo ihr Boot liegt: "Wir haben vor, unsere goldenen Jahre dort zu genießen."