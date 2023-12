Mario Barth: Süßes Kinderglück - er ist total happy

Beim "Kölner Treff" kommt Mario Barth ins plaudern. "Und dann sind so viele tolle neue Geschichten entstanden - ich bin ja Patenonkel, ich habe ja acht Patenkinder. Das Beste, was du machen kannst, ist ja Onkel", verrät. Wieso? "Als Onkel oder Tante musst du nicht erziehen. Eltern, die sagen immer: 'Nein. Nein, nicht. Nein, nicht mit der Gabel in die Oma. Nein, lass das stehen. Nein.'"

Als Onkel ist der 50-Jährige total entspannt und kann viel mehr durchgehen lassen, als in der Papa-Rolle. "Wenn mein Patenkind zu mir kommt: 'Onkel Mario, kann ich einen Schluck von deinem Kaffee?' Sage ich: 'Sag mal, bist du wahnsinnig? Mach dir einen eigenen!' Ist auch noch kein Kind von gestorben", lacht er. Der Comedian nimmt eben auch seine Onkel-Rolle mit viel Humor...

