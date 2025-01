Marius Borg Høiby: Mette-Marit bekommt Anruf von einem kriminellen Kumpel!

Marius Borg Høiby (27) hält seine Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (51) seit Monaten ziemlich auf Trapp. Nachdem der 27-Jährige im August letzten Jahres wegen Körperverletzung festgenommen worden ist, kamen immer mehr schreckliche Details ans Licht: Drogen-Skandale, Sachbeschädigung und Vorwürfe der Vergewaltigung. Wegen letzterem musste Marius sogar für eine Woche in Untersuchungshaft. Dass er trotzdem nichts dazu gelernt hat, zeigt der Abbruch seines Versuches, seine Drogenprobleme in den Griff zu bekommen. So soll der royale Spross nämlich nach nur einigen Tagen die Entzugsklinik in London wieder verlassen haben, wie die norwegische Zeitung "Se og Hör" berichtete. Marius befindet sich demnach noch immer mitten drin - und zieht jetzt sogar seine Mutter in seine kriminellen Machenschaften mit rein ...