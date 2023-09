Mark Forster: Enthüllt! Der wahre Grund für das Aus

Zum ersten Mal in der "The Voice"-Geschichte wechselte Sender ProSieben den kompletten Cast aus. In der neuen Staffel sollen Ronan Keating, Shirin David, Giovanni Zarrella und Bill und Tom Kaulitz frischen Wind in die Sendung bringen. "Dieser Erneuerung war von uns absolut gewünscht. Nach 12 Jahren muss man immer wieder gucken, dass Innovation in der Sendung stattfindet. Fünf neue Personen bringen auch komplett neue Energie in die Sendung. Die spürt man wirklich in jeder Faser", erklärt ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler bei der Pressekonferenz zur neuen Staffel. Worauf sie bei der Auswahl geachtet haben? "Uns war es wichtig, maximal unterschiedlich aus allen Genres zu besetzen. Damit für jeden zu Hause was dabei ist."