The Voice of Germany: Knallharter Konkurrenzkampf! "Wie in einer Schlangengrube"

"Es wird ein Battle zwischen den Coaches! Wir nehmen es wirklich sehr ernst und auch sehr persönlich", verrät Giovanni bei der ProSieben-Pressekonferenz zur neuen Staffel. "Es war lange nicht so viel Feuer drin! Wir wollen Berge versetzen." Blöd nur, wenn Weltstar Ronan einem die Talente vor der Nase wegschnappt. "Wir hatten so Angst vor Ronan. Der hat so einen Charme und dann packt er seine Erfahrung aus. Er hat so viel bei 'The Voice' in den verschiedenen Ländern erlebt." Doch Ronan hat noch eine andere Geheimwaffe: Sein Telefonbuch, das voll mit Promi-Nummer ist. "Ständig nimmt er sein Handy in die Hand und ruft einen anderen Superstar an. Wir wussten gar nicht, wie wir uns währen sollen. Ich hatte schon überlegt, seinen Stuhl auszubauen, und in den anderen Raum zu stellen!", scherzt der Schlagersänger.