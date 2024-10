"The Voice of Germany": Hat Jury-Neuling Kamrad eine Freundin?

Kamrad ist nicht nur der Neue in der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany", sondern dazu auch noch der jüngste Coach überhaupt. Neben seinem beruflichen Erfolg, scheint der 27-Jährige auch privat sehr glücklich zu sein. Der Sänger ist schon seit einigen Jahren in einer glücklichen Beziehung - doch wer ist die Erwählte an der Seite von Kamrad?