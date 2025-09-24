Mark Forster: Oben-ohne-Foto aufgetaucht – Fans flippen aus

Seit Beginn seiner Karriere gilt die Cap als Markenzeichen von Mark Forster (42). Ob auf der Bühne, im TV oder auf Social Media – kaum ein Auftritt ohne die typische Kopfbedeckung. Auch seine Brille ist längst Teil seines Wiedererkennungswerts. Umso erstaunlicher ist ein aktuelles Foto, das der 42-Jährige jetzt auf Instagram veröffentlichte: Forster zeigt sich ohne Cap und ohne Brille – und die Fans reagieren begeistert.