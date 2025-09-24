Neuer Look

Mark Forster: Oben-ohne-Foto aufgetaucht – Fans flippen aus

Mark Forster ist nicht nur für seine Musik bekannt, auch sein Look bleibt seit Jahren unverändert. Nun zeigt er sich ungewohnt freizügig und sieht gleich ganz anders aus!

Mark Forster singt im Halbfinale der 14. Staffel von „The Voice of Germany”.

So kennen wir Mark Forster: mit Bart, Brille und Cap auf dem Kopf.

© IMAGO / Future Image

VonTjark Lorenzen
Redakteur

Seit Beginn seiner Karriere gilt die Cap als Markenzeichen von Mark Forster (42). Ob auf der Bühne, im TV oder auf Social Media – kaum ein Auftritt ohne die typische Kopfbedeckung. Auch seine Brille ist längst Teil seines Wiedererkennungswerts. Umso erstaunlicher ist ein aktuelles Foto, das der 42-Jährige jetzt auf Instagram veröffentlichte: Forster zeigt sich ohne Cap und ohne Brille – und die Fans reagieren begeistert.

Haar-Reveal begeistert die Community

In seiner aktuellen Bilderreihe auf Instagram und Facebook führt Forster seine Follower:innen zunächst noch in gewohnter Manier in die Irre: Mehrere Schnappschüsse zeigen ihn mit Cap, entspannt in Szene gesetzt vor einer japanischen Großstadtkulisse. Doch beim fünften Foto folgt die Überraschung.

Dort sitzt der Sänger auf einer Bank, während eine Make-up-Artistin an seinem Gesicht arbeitet. Seine Haare, grau durchzogen und oben etwas länger, sind deutlich zu erkennen. Die Seiten trägt er kürzer. Ein seltener Anblick, denn lange gingen viele Fans davon aus, der „Chöre“-Star sei vielleicht komplett kahl. Mit einem humorvollen Kommentar kündigte er das Bild selbst an: „Haar-Reveal plus lachendes Foto, die Welt heilt langsam.“

Mark Forster singt ins Mikrofon.
Mark Forster
Mark Forster: "Es ist wahr"! Endlich macht er es offiziell
Lena Meyer-Landrut schaut ernst in die Kamera.
Love is in the air!
Lena Meyer-Landrut: Sie ist wieder da!
Mark Forster bei "The Voice of Germany"
Mark Forster
Mark Forster: Lena abgetaucht! Dafür zeigt er sich mit dieser Frau

Doch nicht nur die Haare, auch die fehlende Brille fällt sofort ins Auge. Damit handelt es sich gleich um eine doppelte Enthüllung, die bei seinen Follower:innen für reichlich Gesprächsstoff sorgt.

So reagieren die Fans

Unter der Bilderreihe sammeln sich hunderte Kommentare. Viele Anhänger:innen zeigen sich überrascht, manche regelrecht aus dem Häuschen. „Diese Offenbarung wurde aber auch mal Zeit“, scherzt eine Userin. Ein anderer schreibt: „Krass, wie anders du einfach aussiehst, wenn du Brille und Cap weglässt.“ Dazu gesellen sich zahlreiche Komplimente wie „Wow, was ein gut aussehender Mann“ oder „Ich liebe alles daran“.

Für viele Fans ist das neue Foto ein willkommener Blick hinter die Fassade des sonst eher zurückhaltenden Musikers, der sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält.

Dreharbeiten in Tokio

Ein weiteres Detail der Bilderreihe sorgt ebenfalls für Neugier: die Kulisse. Mark Forster befindet sich offenbar in Japan, genauer gesagt in Tokio. Leuchtende Straßenzüge und typische Architektur deuten auf die Hauptstadt hin. Ein aufmerksamer Fan will den Ort sofort erkannt haben.

Spannend: Auf einigen Fotos sind Verletzungen im Gesicht des Sängers zu sehen – blutige Schrammen, Platzwunden, Schwellungen. Doch Entwarnung: Alles nur Make-up! Offenbar entstehen die Aufnahmen im Rahmen von Dreharbeiten für ein neues Musikvideo, das der Sänger aktuell vorbereitet.

StarsDeutsche StarsMark ForsterLena Meyer-Landrut
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group