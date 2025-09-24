Mark Forster: Oben-ohne-Foto aufgetaucht – Fans flippen aus
Mark Forster ist nicht nur für seine Musik bekannt, auch sein Look bleibt seit Jahren unverändert. Nun zeigt er sich ungewohnt freizügig und sieht gleich ganz anders aus!
So kennen wir Mark Forster: mit Bart, Brille und Cap auf dem Kopf.
© IMAGO / Future Image
Seit Beginn seiner Karriere gilt die Cap als Markenzeichen von Mark Forster (42). Ob auf der Bühne, im TV oder auf Social Media – kaum ein Auftritt ohne die typische Kopfbedeckung. Auch seine Brille ist längst Teil seines Wiedererkennungswerts. Umso erstaunlicher ist ein aktuelles Foto, das der 42-Jährige jetzt auf Instagram veröffentlichte: Forster zeigt sich ohne Cap und ohne Brille – und die Fans reagieren begeistert.
Haar-Reveal begeistert die Community
In seiner aktuellen Bilderreihe auf Instagram und Facebook führt Forster seine Follower:innen zunächst noch in gewohnter Manier in die Irre: Mehrere Schnappschüsse zeigen ihn mit Cap, entspannt in Szene gesetzt vor einer japanischen Großstadtkulisse. Doch beim fünften Foto folgt die Überraschung.
Dort sitzt der Sänger auf einer Bank, während eine Make-up-Artistin an seinem Gesicht arbeitet. Seine Haare, grau durchzogen und oben etwas länger, sind deutlich zu erkennen. Die Seiten trägt er kürzer. Ein seltener Anblick, denn lange gingen viele Fans davon aus, der „Chöre“-Star sei vielleicht komplett kahl. Mit einem humorvollen Kommentar kündigte er das Bild selbst an: „Haar-Reveal plus lachendes Foto, die Welt heilt langsam.“
Doch nicht nur die Haare, auch die fehlende Brille fällt sofort ins Auge. Damit handelt es sich gleich um eine doppelte Enthüllung, die bei seinen Follower:innen für reichlich Gesprächsstoff sorgt.
So reagieren die Fans
Unter der Bilderreihe sammeln sich hunderte Kommentare. Viele Anhänger:innen zeigen sich überrascht, manche regelrecht aus dem Häuschen. „Diese Offenbarung wurde aber auch mal Zeit“, scherzt eine Userin. Ein anderer schreibt: „Krass, wie anders du einfach aussiehst, wenn du Brille und Cap weglässt.“ Dazu gesellen sich zahlreiche Komplimente wie „Wow, was ein gut aussehender Mann“ oder „Ich liebe alles daran“.
Für viele Fans ist das neue Foto ein willkommener Blick hinter die Fassade des sonst eher zurückhaltenden Musikers, der sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält.
Dreharbeiten in Tokio
Ein weiteres Detail der Bilderreihe sorgt ebenfalls für Neugier: die Kulisse. Mark Forster befindet sich offenbar in Japan, genauer gesagt in Tokio. Leuchtende Straßenzüge und typische Architektur deuten auf die Hauptstadt hin. Ein aufmerksamer Fan will den Ort sofort erkannt haben.
Spannend: Auf einigen Fotos sind Verletzungen im Gesicht des Sängers zu sehen – blutige Schrammen, Platzwunden, Schwellungen. Doch Entwarnung: Alles nur Make-up! Offenbar entstehen die Aufnahmen im Rahmen von Dreharbeiten für ein neues Musikvideo, das der Sänger aktuell vorbereitet.