Mark Keller: Vor Serienstart - Korb für den "Bergdoktor"

In der ZDF-Sendung "Volle Kanne" packte der Schauspieler aus. Eine Zuschauerin wollte wissen, ob er damals gezögert habe die Rolle beim "Bergdoktor" anzunehmen. Sie denkt dabei allerdings daran, dass Martin Gruber smart und clever ist - und Dr. Kahnweiler eher weniger. Die Antwort von Mark Keller war eindeutig: "Das Gegenteil war der Fall!"

Der Schauspieler erklärt: "Von der Struktur sollte Kahnweiler eigentlich nur der Gegenspieler zu Gruber sein. Er hatte so gesprochen wie Hans Sigl, war auch kompetent und alles." Mark aber auch für Hans Sigl gefiel die Rolle nicht. Sie sollte sich von "Martin Gruber" unterscheiden. Und so hat der 57-Jährige dem Regisseur vorgeschlagen: "Wenn ich die Rolle aber so anlege, dass der Typ einen an der Klatsche hat, hätte Kahnweiler plötzliche einen ganz eigenen, anderen Charakter als Martin Gruber. Und das war das Rezept für diese Rolle."

Der Rest ist Geschichte...

