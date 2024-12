Masked Singer: Willi W enttarnt! Er soll dahinter stecken

Die inzwischen 11. Staffel der beliebten Pro.7-Show "Masked Singer" ist fulminant gestartet. Mit seinen 12 Zentimeter langen blauen Kunstfell-Haaren und einem sympathischen Lächeln begeistert Willy W. das Publikum bereits jetzt. Der Kandidat präsentierte die Ballade "Nothing's Gonna Change My Love For You" und brachte damit nicht nur die Zuschauer zum Wippen, sondern auch die Ratefüchse zum Grübeln.