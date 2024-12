Masked Singer: Qualle enttarnt! Sie soll dahinter stecken

Was glaubt das Rateteam? Bereits in der ersten Folge war Kamrad (27) überzeugt: Das muss eine Profisängerin sein. "Und wenn nicht, dann hat sie wahrscheinlich den falschen Beruf", so der "The Voice"-Coach. Seine Kollegin Yvonne Catterfeld (45) denkt, es könne Sarah Connor (44) oder Fernsehmoderatorin Collien Ulmen-Fernandes (43) sein.

Auch Rea Garvey (51) schloss sich der Vermutung an, glaubte aber zusätzlich, dass jemand aus der Kelly Family hinter der Maske stecken könnte. Er könne sich sehr gut Maite Kelly (45) im Quallen-Kostüm vorstellen.