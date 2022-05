Massimo Sinato: Er hat noch Gefühle für seine Ex-Partnerin! Jetzt kommt alles raus

Die Bildauswahl spricht Bände: Massimo hat sich ausgerechnet für ein Foto entschieden, auf dem beide sexy in die Kamera blicken und vollen Körperkontakt suchen. Kein Wunder, dass die Fans bei diesem Anblick direkt ins Schwärmen kommen.

"Ihr wart so mega", "Bestes Dancing Paar ever", "Ihr wart immer so fantastisch", lauten die begeisterten Kommentare.

Offenbar denkt auch Massimo gern an diese Zeit zurück. Und dass ihn und Lili noch immer gute Freunde sind, macht das Foto wohl mehr als deutlich.

