Massimo Sinato: Rebecca Mir tobt! Jetzt ist er zu weit gegangen

Heiß, heißer, Let’s Dance: Auf dem Parkett erreicht die Leidenschaft langsam aber sicher den Siedepunkt. Mittendrin im fiebrigen Treiben: Massimo Sinató (39)! Der Profi ist Feuer und Flamme für Tanzpartnerin Lili Paul-Roncalli (21). Wann platzt Ehefrau (28) der Kragen?

Was für eine Darbietung: In der fünften Show ließen Massimo und Lili beim Langsamen Walzer alle Hemmungen fallen. Ekstase zu den Klängen einer französischen Liebesballade. Die Fans glühten vor Begeisterung. Selbst der sonst so kühle Juror (55) geriet in Wallung!

Massimo Sinato bewegt sich auf dünnem Eis

Und was macht Massimo? Der Halbitaliener postet fleißig Fotos mit seiner Landsfrau, garniert mit Smileys. Im Training flirtet er Lili an: „Du bist eine Chilischote auf zwei Beinen.“ Oha! Beim Live-Auftritt flötet er vor aller Augen: „Ich bin wahnsinnig glücklich, mit Lili tanzen zu dürfen!“

Kein Zweifel: Lili ist eine Frau, die Männer träumen lässt. Selbst -Juror (27) hat Feuer gefangen, schwärmt: „Die ist hübsch…“ Massimo ist zu beneiden! Doch was sagt seine Rebecca dazu? Sie ist direkte Zeugin der Begeisterung für ein Mädchen, das er auf Händen trägt. Hält sie aus, was ihr Mann vor ihren Augen tut? Oder denkt sie mit mulmigem Gefühl an seine Vergangenheit zurück? 2012, in Staffel 5, lag Rebecca in Massimos Armen, als er noch mit Tatjana Kuschill (37) verheiratet war. Jetzt drückt er eine an sich, die Rebecca sehr ähnlich sieht! Geschichte wiederholt sich – öfter, als man denkt…

