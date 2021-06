Massimo Sinató: Süßes Bild mit seinem Baby aufgetaucht

Während Massimo entspannt den Kinderwagen durch die Gegend schiebt, hat seine Frau Rebecca Mir ganz andere Sorge. Ihr Nachwuchs bereitet ihr schlaflose Nächte. Auf Instagram postet sie ein Video, in dem sie in Endlosschleife ins Bett fällt, um sich weniger Sekunden später wieder um ihr Baby zu kümmern. "Guten Morgen, wer kennt es? Liebe jede Sekunde. Tipps sind trotzdem willkommen", kommentiert sie den Clip. " Wenn du stillst, dann im Liegen. Dann könnt ihr beide weiterschlafen. Das habe ich nur so gemacht, vor allem nachts", rät eine Userin. Eine anderer hat einen weitere Idee: "Seitdem mein Kleiner neben mir liegt beim Schlafen, haben wir beide mega entspannte Nächte mit ausreichend Schlaf."

