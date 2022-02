Massimo Sinató & Ekaterina Leonova: Die Gefühle sprudeln über!

Den Sieg streitig machen will ihr Massimo Sinató. Der 41-Jährige nahm sich letztes Jahr eine Pause, um für seinen Frau Rebecca Mir und seinen kleinen Sohn da zu sein. "Ich bin froh, die Auszeit genommen zu haben. Die wachsen ja so schnell. Wenn du bei 'Let's Dance' bist, verpasst du ja so viel." Jedoch gibt er zu: "Ich habe die Tanzfläche schon vermisst!" Deshalb haben er und Rebecca eine gute Lösung gefunden. "Wir machen das immer so, dass wir uns gegenseitig nachreisen. Für uns ist es ganz wichtig, dass die Familie zusammenbleibt. Rebecca wird während der 'Let's Dance'-Zeit immer bei mir sein - es sei denn, sie hat einen Job woanders."

